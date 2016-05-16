Возле Опытного в тыл сил АТО пыталась прорваться диверсионная группа боевиков – штаб

Боевики из пророссийских незаконных группировок, грубо нарушая условия перемирия, применяют оружие против сил АТО фактически вдоль всей линии разграничения. Об этом штаб АТО сообщает в Facebook, констатируя, что ситуация в зоне проведения значительно ухудшилась.

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За минувшие сутки противник 36 раз открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, также произошло одно боевое столкновение.

"Пророссийские бандформирования значительно активизировались в районе Донецка. С его окраин и пригорода боевики интенсивно обстреливали наши позиции возле Авдеевки и Красногоровки из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 мм и 120 мм. По нашим укреплениям возле Марьинки бандиты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, возле Опытного, вблизи Донецкого аэропорта, под прикрытием гранатометов, зенитных установок и 82-мм минометов в наш тыл попыталась прорваться вражеская диверсионно-разведывательная группа. Диверсанты были вовремя обнаружены. Завязался бой, в результате которого нападавшие отступили.

На Горловско-светлодарской дуге вечером противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм по украинским защитникам, которые несут службу в районе Зайцевого. А неподалеку Луганского бил по украинским опорным пунктам из стрелкового оружия и гранатометов.

На Мариупольском направлении боевики продолжают прибегать к вооруженным провокациям против сил АТО, применяя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вчера зафиксировано по меньшей мере 3 таких эпизода.

"Раздавались выстрелы и на Луганщине. Там захватчики били по нашим позициям в районе Счастья из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Не прекратились обстрелы и с начала этих суток. Возле Авдеевки пророссийские бандформирования применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в частности, минометы калибра 120 мм, артиллерийские системы калибра 122 мм, а также танки", - добавили в штабе.

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На Мариупольском направлении под огнем противника оказались наши позиции вблизи Новотроицкого, Тарамчука и Гранитного, где боевики также используют 82-мм и 120-мм минометы.