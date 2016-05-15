Под Авдеевкой ранили двух военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое получили ранения под Авдеевкой», - сказал Мотузяник.

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По его словам, вчера на Луганском направлении боевики вновь нарушили режим тишины в Попаснянском районе. На Донецком направлении было неспокойно под Луганским и Авдеевкой.

«Во время обстрелов противник несколько раз применил минометы. Всего осуществлено семь вражеских обстрелов», - уточнил пресс-секретарь.

Также он отметил, что на Мариупольском направлении вражеские обстрелы произошли в трех точках: Марьинке, Новогригорьевке и Широкино.

«Оккупанты неоднократно применяли БМП, минометы и вели снайперский огонь. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 8 вражеских обстрелов», - добавил Мотузяник.