Боевики обстреливают силы АТО из гаубиц и минометов – Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«На Луганском направлении противник к вечеру трижды нарушил режим тишины в Станице Луганской. В частности, под огонь оккупантов снова попал закрытый КПВВ», - сообщил Лысенко.

По его словам, на Донецком направлении сразу после полуночи оккупанты совершили грубое нарушение Минских договоренностей - враг открыл огонь из 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б», было выпущено около 50 артснарядов. Огонь велся с расстояния около 20 км. В результате обстрела в селе Правдовка Константиновского района Донецкой области поврежденоа равославная церковь (выбиты стекла). По информации разведки, во время стрельбы оккупанты корректировали огонь с помощью новейшего российского комплекса радиолокационной разведки «Зоопарк-1».

Кроме того, противник совершил ряд минометных обстрелов под Авдеевкой и Зайцево, а также применил БМП вблизи Луганского.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 9 вражеских обстрелов.

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На Мариупольском направлении в течение суток (в основном вечером) противник произвел ряд обстрелов украинских позиций и населенных пунктов по всему фронту. Больше всего их произошло в Марьинке и Широкино. В результате преступных действий оккупантов в Марьинке и окрестных селах есть проблемы с электроснабжением и приостановлен ремонт газопровода.

Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов.