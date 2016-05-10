Российские военные на Донбассе массово пишут рапорты с просьбой вернуть их домой - разведка

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, 7 мая рапорты с просьбой вернуть их в Россию написали трое военнослужащих 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК. Командир 9 ошмсп мп полковник ВС РФ Д.Бондарев отказался удовлетворить просьбу личного состава и инициировал перевод “мятежников” в состав 5 отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК.

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Кроме того, 8 мая рапорт на возвращение в Россию подал помощник начальника штаба 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК ВС РФ (позывной “Белый”), но командование полка, под угрозой досрочного расторжения контракта с потерей выплат и льгот, требует от него отозвать рапорт и дождаться плановой замены.