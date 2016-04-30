В Луганской области на Пасху откроют 4 дополнительных пункта пропуска на границе с РФ

Как говорится в переданном УНИАН сообщении областной военно-гражданской администрации, соответствующее решение было принято для организации и осуществления пропуска граждан Украины, проживающих в пределах поселковых советов, прилегающих к государственной границе в местных пунктах пропуска и вне их.

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Согласно решению, в Троицком районе откроется межгосударственный автомобильный пункт пропуска "Демино-Александровка" и местный пункт пропуска "Сиротино"; в Белолуцком - межгосударственный автомобильный пункт пропуска "Новобелая", в Марковском районе - пункт в направлении населенных пунктов Высочиновка (РФ) и Новомарковка (Украина).

"Пункты пропуска будут открыты в период с 30 апреля по 3 мая и с 8 по 10 мая. Они будут работать с 08:00 до 20:00", - сказано в сообщении.