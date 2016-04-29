На майские праздники работу пунктов пропуска в зоне АТО планируют продлить на час
12:36, 29 апреля 2016Война
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На майские праздники работу пунктов пропуска въезда-выезда в зоне АТО планируется продлить на час.
Работу КПП могут продлить на час / фото: УНИАН
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. (Сейчас КПВВ работают с 07.00 до 18.30 – УНИАН).
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"На некоторых контрольных пунктах въезда-выезда время работы может быть увеличено на один час", - сказал Шкиряк.
Он также заверил, что правоохранительные органы приложат все усилия для обеспечения правопорядка во время праздников. "Правоохранители будут жестко реагировать на попытки нарушения закона", - сказал Шкиряк.
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