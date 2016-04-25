За сутки в зоне АТО ранения получили трое военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, украинские бойцы получили ранения на Донецком направлении.

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"Один наш воин был ранен во время атаки вражеского беспилотного летательного аппарата, который сбросил зажигательное вещество. Инцидент произошел в нашем ближнем тылу, в районе города Константиновка, а два других солдата получили ранения в результате вражеских минометных обстрелов под Авдеевкой", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибло трое военных, еще шестеро получили ранения.