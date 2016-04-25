За сутки в зоне АТО ранения получили трое военных
13:05, 25 апреля 2016Война
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В течение суток в зоне проведения АТО в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет, трое получили ранения.
Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, украинские бойцы получили ранения на Донецком направлении.
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"Один наш воин был ранен во время атаки вражеского беспилотного летательного аппарата, который сбросил зажигательное вещество. Инцидент произошел в нашем ближнем тылу, в районе города Константиновка, а два других солдата получили ранения в результате вражеских минометных обстрелов под Авдеевкой", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО погибло трое военных, еще шестеро получили ранения.
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