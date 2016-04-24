За сутки в зоне АТО 3 украинских военных погибли, 6 ранены

Об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Алексндр Мотузяник, передает "112 Украина".

Еще 6 военных получили ранения.

По словам Мотузяника, ситуация в зоне АТО снова обострилась. Противник резко увеличил количество обстрелов, активно применяется тяжелое вооружение: минометы, бронетехника.

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Самой спокойной вчера была ситуация на Луганском направлении: лишь 1 обстрел за сутки - в Попаснянском районе.

На Донецком направлении обстрелы фиксировались по всей линии фронта: 14 обстрелов, половина - из минометов.

На Мариупольском направлении ситуация аналогичная, где отмечено 30 вражеских обстрелов, в частности 6 - из тяжелого вооружения, также зафиксированы снайперские обстрелы. Самыми горячими точками являются Марьинка, Новотроицокое и Широкино.

Напомним, по данным пресс-центра штаба АТО, 23 апреля боевики обстреляли украинские силы 41 раз.