Украинские военные показали видео перестрелки с боевиками в Марьинке

Видеозапись на своем канале в YouTube опубликовал канал Эспресо.

Перестрелка шла между военнослужащими 14-й oтдeльнoй мeхaнизиpoвaннoй бpигaды ВСУ и террористами, как говорится в описании к видео.

Читайте такжеУкраинские военные уничтожили минометный расчет боевиков на Донбассе (видео)

Так, бойцы АТО вынуждены были открыть ответный огонь с крупнокалиберных пулеметов ДШК 12х7 мм, автоматов АК-74, подствольных гранатометов ГП-25 - 40 мм и гранатометов РПГ-18 "Муха".

Ранее 23 апреля спикер МВД Украины Артем Шевченко рассказал подробности уничтожения украинскими военными минометного расчета боевиков в зоне АТО.