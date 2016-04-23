Украинские военные показали видео перестрелки с боевиками в Марьинке
18:24, 23 апреля 2016Война
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Украинские военные на Донбассе сняли на видео перестрелку с боевиками в Марьинке Донецкой области.
В Марьинке силы АТО открывали ответный огонь / Скриншот
Видеозапись на своем канале в YouTube опубликовал канал Эспресо.
Перестрелка шла между военнослужащими 14-й oтдeльнoй мeхaнизиpoвaннoй бpигaды ВСУ и террористами, как говорится в описании к видео.
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Так, бойцы АТО вынуждены были открыть ответный огонь с крупнокалиберных пулеметов ДШК 12х7 мм, автоматов АК-74, подствольных гранатометов ГП-25 - 40 мм и гранатометов РПГ-18 "Муха".
Ранее 23 апреля спикер МВД Украины Артем Шевченко рассказал подробности уничтожения украинскими военными минометного расчета боевиков в зоне АТО.
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