В МВД озвучили подробности уничтожения минометного расчета боевиков на Донбассе (видео)
Спикер МВД Украины Артем Шевченко рассказал подробности уничтожения украинскими военными минометного расчета боевиков в зоне АТО.
"Эффективно сработал под селом Калиново Попаснянского района один из батальонов 59-й омбр, чья там зона ответственности. "Урал" противника с боекомплектом, скорее всего с минами 120 мм, выехал на открытую местность и получил по заслугам", - написал Шевченко на своей странице в Facebook в субботу, 23 апреля.
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Как сообщал УНИАН, 22 апреля блогер Роман Синицын обнародовал видео, на котором зафиксировано уничтожение минометного расчета боевиков украинской ПТУР.
По данным блогера, в результате было уничтожено 5 боевиков , еще 10 получили ранения. Также, по его словам, украинским военным удалось уничтожить транспорт террористов.