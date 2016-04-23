В МВД озвучили подробности уничтожения минометного расчета боевиков на Донбассе (видео)

"Эффективно сработал под селом Калиново Попаснянского района один из батальонов 59-й омбр, чья там зона ответственности. "Урал" противника с боекомплектом, скорее всего с минами 120 мм, выехал на открытую местность и получил по заслугам", - написал Шевченко на своей странице в Facebook в субботу, 23 апреля.

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Как сообщал УНИАН, 22 апреля блогер Роман Синицын обнародовал видео, на котором зафиксировано уничтожение минометного расчета боевиков украинской ПТУР.

По данным блогера, в результате было уничтожено 5 боевиков , еще 10 получили ранения. Также, по его словам, украинским военным удалось уничтожить транспорт террористов.