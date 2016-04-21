Под Широкино боевики обстреляли силы АТО из противотанковых ракетных комплексов

В течение дня ситуация в зоне АТО была напряженной, подконтрольные РФ боевики 9 раз обстреляли украинские позиции. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook.

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По информации штаба, из минометов были нанесены огневые удары по подразделениям Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, а вблизи Широкино "кроме оружия калибра 82 мм, враг стрелял по украинской стороне из противотанковых ракетных комплексов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия".

"Также с направлений Первомайска и Трудовского противник вел огонь по нашим опорным пунктам вблизи Марьинки и Золотого. Чтобы удержать свои позиции, силы АТО дважды отвечали на действия врага, используя гранатометы и пулеметы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявил, что на Донбассе фиксируется 4,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за сутки.