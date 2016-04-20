ОБСЕ: На Донбассе фиксируется почти 5 тысяч нарушений режима тишины за сутки

Как сообщает БЕЛТА, об этом Сайдик сообщил сегодня журналистам по итогам заседания контактной группы в Минске.

"Координатор рабочей группы по безопасности выразил обеспокоенность по резкому увеличению нарушений режима прекращения огня. Таких нарушений фиксируется 4,7 тыс. за сутки", - сказал Сайдик.

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Спецпредставитель ОБСЕ с сожалением отметил, что на Донбассе все стороны опять используют тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и минометы. Вопреки существующему соглашению это оружие было выведено из мест хранения. "Все стороны нарушают взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.

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Сайдик также обратил внимание, что координатор рабочей группы по безопасности Эртугрул Апакан призвал все стороны прекратить обстрелы, учитывая возросшее число пострадавших как среди военных, так и среди гражданских лиц, а также инциденты с наблюдателями ОБСЕ.

"Мы также обсуждали проводимые работы по разминированию на определенных ранее участках. К сожалению, существующие проблемы безопасности не способствуют быстрому проведению работ, поэтому необходимо прекратить бои и обстрелы", - отметил Сайдик.