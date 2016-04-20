ОБСЕ: На Донбассе фиксируется почти 5 тысяч нарушений режима тишины за сутки
Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что на Донбассе фиксируется 4,7 тыс. нарушений режима прекращения огня за сутки.
Как сообщает БЕЛТА, об этом Сайдик сообщил сегодня журналистам по итогам заседания контактной группы в Минске.
"Координатор рабочей группы по безопасности выразил обеспокоенность по резкому увеличению нарушений режима прекращения огня. Таких нарушений фиксируется 4,7 тыс. за сутки", - сказал Сайдик.
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Спецпредставитель ОБСЕ с сожалением отметил, что на Донбассе все стороны опять используют тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и минометы. Вопреки существующему соглашению это оружие было выведено из мест хранения. "Все стороны нарушают взятые на себя обязательства", - подчеркнул он.
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Сайдик также обратил внимание, что координатор рабочей группы по безопасности Эртугрул Апакан призвал все стороны прекратить обстрелы, учитывая возросшее число пострадавших как среди военных, так и среди гражданских лиц, а также инциденты с наблюдателями ОБСЕ.
"Мы также обсуждали проводимые работы по разминированию на определенных ранее участках. К сожалению, существующие проблемы безопасности не способствуют быстрому проведению работ, поэтому необходимо прекратить бои и обстрелы", - отметил Сайдик.