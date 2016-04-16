Сутки в зоне АТО: боевики более 60 раз обстреляли украинских военных

В течение минувших суток боевики 61 раз вели огонь по позициям украинских войск вдоль всей линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Труднее всего держать оборону было в районах Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Тарамчука. Именно сюда незаконные вооруженные формирования из минометов калибров 120 и 82 мм направили более ста мин. А в направлении Сокольников и Березового враг использовал БМП и противотанковые ракетные комплексы», - говорится в сообщении.

В штабе отмечают, что под обстрелами боевиков из оружия меньших калибров оказались опорные пункты украинских военных вблизи Новотроицкого, Широкино, шахты Бутовка, Станицы Луганской, Крымского, Гранитного, Луганского и Счастья.

«С целью удержания занимаемых позиций украинские военные 15 раз открывали огонь в ответ из стрелкового оружия и гранатометов», - добавляют в штабе АТО.

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Также вчера, во время работы первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга на Донетчине, боевики совершили очередную провокацию против Вооруженных Сил Украины. «Применив пулеметы крупного калибра, гранатометы и стрелковое оружие вблизи Авдеевки, враг надеялся на ответный огонь. И его не было. Поняв, что провокация обречена на неудачу бандиты обстреляли подконтрольные им территории», - сообщают в пресс-центре АТО.