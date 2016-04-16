Боевики обстреляли подконтрольные им территории Донбасса

Российско-террористические войска обстреляли подконтрольные им территории Донбасса

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Антитеррористической операции по состоянию на 06:00.

Как отмечает пресс-центр, кремлевские наемники продолжают использовать в зоне АТО запрещенное оружие и осуществляют попытки дискредитировать Вооруженные Силы Украины.

Так вчера, во время работы первого заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга в Донецкой области боевики совершили очередную провокацию против Вооруженных Сил Украины. «Применив пулеметы крупного калибра, гранатометы и стрелковое оружие вблизи Авдеевки, враг надеялся на ответный огонь. И его не было. Поняв, что провокация обречена на неудачу, бандиты обстреляли подконтрольные им территории», - сообщает пресс-центр.