В Минобороны рассчитывают к 2018 году создать военную полицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила помощник министра обороны Татьяна Рычкова.

"Надеемся на создание к 2018 году (военной полиции – ред.)", - сказала Рычкова.

При этом она отметила, что без принятия закона о военной полиции говорить о реформировании военной службы правопорядка нет смысла.

Также Рычкова отметила, что представители Канады выразили готовность предоставить средства для строительства учебного центра для военной полиции.

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По ее словам, по состоянию на сегодняшний день процедура привлечения к ответственности военнослужащего, который совершил административное правонарушение, громоздкая и неэффективная, и затягивается во времени, начиная от момента задержания нарушителя до привлечения его к ответственности с последующей передачей документов в суд.

Как сообщал УНИАН, создание военной полиции является одной из составляющих частей военной реформы

При этом в июне 2015 года народные депутаты Украины отказались поддержать законопроект № 2804, предусматривающие создание военной полиции.