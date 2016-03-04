Полторак: Главная цель военной реформы - быть готовыми к угрозам и достигнуть совместимости с НАТО

Главной целью военной реформы является приобретение армией способности реагировать на военные угрозы и достигнуть оперативной совместимости с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время установочного совещания комитета реформ Минобороны и ВСУ сегодня в Киеве.

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«Главной целью военной реформы является приобретение Минобороны и ВСУ способности эффективного реагирования на угрозы в военной сфере и максимальной совместимости с вооруженными силами Альянса путем достижения евроатлантических стандартов», - отметил он

При этом, по словам министра, стратегическими целями военной реформы являются введение непосредственного военного руководства вооруженными силами на основе принятых в НАТО принципов и стандартов, внедрение эффективного оборонного планирования и управления оборонным ресурсом, создание логистической системы обеспечения, профессионализация ВСУ и создание необходимого военного резерва.

Он отметил, что суть военной реформы заключается в «создании системы руководства вооруженными силами, построенной на новом распределении задач, функций, полномочий и отчетности в соответствии с лучшими армиями стран Европы и принципами НАТО».

Также по его словам, предполагается достичь функциональной совместимости между органами управления, внедрить автоматизированную систему управления войсками, повысить потенциал в сфере стратегических коммуникаций и обеспечить меры по защите информации и кибербезопасности.

Кроме того, планируется осуществить совершенствование системы военного планирования и управления оборонным ресурсом по стандартам НАТО, развить систему военной разведки, реформу системы медицинского обеспечения, создание военной полиции.

Также он отметил, что предполагается создание обновленной системы логистического обеспечения согласно стандартам НАТО.

Суть военной реформы, отметил министр, также заключается в профессионализации Вооруженных сил и создании необходимого военного резерва, переформатировании военных комиссариатов в единые центры обслуживания с новыми структурами и задачами.