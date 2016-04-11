Во время боевых действий под Авдеевкой уничтожено 14 российских военных, 19 ранены – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, "постоянные попытки атаковать силы АТО в районе н.п. Авдеевка привели к росту боевых потерь личного состава 1-й (Комсомольское), 3-й (Горловка) и 100-й (Донецк) отдельных мотострелковых бригад 1 АК ВС РФ".

"9 апреля в Донецкую областную клиническую больницу им.Калинина и Центральную клиническую городскую больницу им.Вишневского доставлены 14 погибших и 19 раненных российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПод Авдеевкой ранены четверо российских диверсантов - разведка

Также отмечается, что, "учитывая регулярное обнародование мировыми СМИ фактов умышленного нарушения российскими оккупационными войсками Минских договоренностей, командование 1 АК ВС РФ старается избегать использования в боевых документах формулировок, которые могут быть использованы как свидетельство военных преступлений".

Разведкой установлено, что "по непосредственному указанию командующего 1 АК генерал-майора ВС РФ.Асапова поставка боеприпасов для нужд 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) оформляется как для проведения учебных стрельб. С этой целью подготовлен фиктивный план проведения занятий по огневой подготовке на апрель с.г. с расчетом количества боеприпасов, в десятки раз превышающего соответствующие нормативы".