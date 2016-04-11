Во время боевых действий под Авдеевкой уничтожено 14 российских военных, 19 ранены – разведка
Во время боевых действий под Авдеевкой уничтожено 14 российских военнослужащих, еще 19 получили ранения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным разведки, "постоянные попытки атаковать силы АТО в районе н.п. Авдеевка привели к росту боевых потерь личного состава 1-й (Комсомольское), 3-й (Горловка) и 100-й (Донецк) отдельных мотострелковых бригад 1 АК ВС РФ".
"9 апреля в Донецкую областную клиническую больницу им.Калинина и Центральную клиническую городскую больницу им.Вишневского доставлены 14 погибших и 19 раненных российских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Читайте такжеПод Авдеевкой ранены четверо российских диверсантов - разведка
Также отмечается, что, "учитывая регулярное обнародование мировыми СМИ фактов умышленного нарушения российскими оккупационными войсками Минских договоренностей, командование 1 АК ВС РФ старается избегать использования в боевых документах формулировок, которые могут быть использованы как свидетельство военных преступлений".
Разведкой установлено, что "по непосредственному указанию командующего 1 АК генерал-майора ВС РФ.Асапова поставка боеприпасов для нужд 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) и 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) оформляется как для проведения учебных стрельб. С этой целью подготовлен фиктивный план проведения занятий по огневой подготовке на апрель с.г. с расчетом количества боеприпасов, в десятки раз превышающего соответствующие нормативы".