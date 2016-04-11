На Донбассе за сутки зафиксировали 64 обстрела, в районе Бердянского боевики использовали артиллерию

Несмотря на уменьшение количества нарушений режима тишины противник поддерживает высокую интенсивность ведения огня.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

"Всего Вооруженными Силами Украины было зафиксировано 16 обстрелов из минометов. Используя калибр 120мм боевики нанесли огневые удары по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское, а с калибра 82мм – вблизи Талаковки, Широкино, Майорска и Новоселовки. Активность врага наблюдалась и на окраине Авдеевки, где мины обоих калибров были направлены по украинским бойцам в промышленной зоне", - отмечается в сообщении.

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В штабе также отметили, что по укреплениям украинских войск в районе Бердянского боевики применили огонь ствольной артиллерии. В частности, по направлению Саханки было зафиксировано 35 выстрелов из оружия калибра 122мм.

"Кроме этого, используя зенитные установки, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие и снайперов кремлевские наемники без остановки вели огонь по нашим опорных пунктах в районах Опросного, Марьинки, Станицы Луганской, Павлопіля, Зайцевого, Новотроицкого, Песков, Новгородского и Верхньоторецького. Несмотря на немалые усилия врага подразделения сил АТО продолжают контролировать ситуацию. За указанный период они вынуждены были 7 раз открывать огонь в ответ", - подчеркнули в пресс-центре.