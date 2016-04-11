На Донбассе за сутки зафиксировали 64 обстрела, в районе Бердянского боевики использовали артиллерию
В зоне АТО течение прошлых суток незаконные вооруженные формирования осуществили 64 обстрела. Сутками ранее их было 91.
Несмотря на уменьшение количества нарушений режима тишины противник поддерживает высокую интенсивность ведения огня.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
"Всего Вооруженными Силами Украины было зафиксировано 16 обстрелов из минометов. Используя калибр 120мм боевики нанесли огневые удары по украинским подразделениям в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское, а с калибра 82мм – вблизи Талаковки, Широкино, Майорска и Новоселовки. Активность врага наблюдалась и на окраине Авдеевки, где мины обоих калибров были направлены по украинским бойцам в промышленной зоне", - отмечается в сообщении.
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В штабе также отметили, что по укреплениям украинских войск в районе Бердянского боевики применили огонь ствольной артиллерии. В частности, по направлению Саханки было зафиксировано 35 выстрелов из оружия калибра 122мм.
"Кроме этого, используя зенитные установки, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие и снайперов кремлевские наемники без остановки вели огонь по нашим опорных пунктах в районах Опросного, Марьинки, Станицы Луганской, Павлопіля, Зайцевого, Новотроицкого, Песков, Новгородского и Верхньоторецького. Несмотря на немалые усилия врага подразделения сил АТО продолжают контролировать ситуацию. За указанный период они вынуждены были 7 раз открывать огонь в ответ", - подчеркнули в пресс-центре.