В воскресенье в зоне АТО боевики 28 раз открывали огонь по украинским позициям - штаб

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

«После полуночи огневые удары из минометов, которые запрещены Минскими договоренностями, получили бойцы Вооруженных сил Украины в районе Троицкого. Также ночью боевики несколько раз обстреляли из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия наши районы обороны вблизи Опытного, Марьинки, Широкиного, Луганского и Троицкого. До утра вблизи Станицы Луганской враг 4 раза использовал стрелковое оружие, а в направлении Марьинки украинская армия разоблачила позиции снайперов», - сообщили в штабе.

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Кроме того, около 8.00 огневые удары из минометов калибра 82 мм незаконные вооруженные формирования применили один раз по украинским воинам в Авдеевке, а с 17.00 до 18.00 – дважды в Широкиному.

В то же время обстрелы укреплений ВСУ в районах Луганского, Зайцевого, Песков, Гранитного и Опытного из оружия меньшего калибра продолжались в течение всего дня. Рядом с прицельными обстрелами враг применяет тактику беспокоящего огня. Такая практика наблюдалась в окрестностях Авдеевки, Опытного и Зайцевого, добавили в пресс-центре.

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«Попытки противника выбить силы АТО из занимаемых позиций в очередной раз оказались напрасными. Украинская армия контролирует ситуацию и готова к различным изменениям обстановки», - отметили в штабе.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18:00 годину 10 квітня 2016 року:Ситуація в зоні проведення АТО залишається с... Posted by Прес-центр штабу АТО on Sunday, April 10, 2016

Как сообщал УНИАН, в результате боевых столкновений с силами АТО получили ранения четверо российских военнослужащих, которые служат в составе террористической группировки "ДНР".