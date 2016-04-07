Российский пропагандист Киселев рассказал, что его родственник воевал на Донбассе (видео)

Об этом он сказал в Минске, передает агентство "БелаПан".

Киселев считает, что на Донбассе "работают добровольцы" из разных стран мира. Кроме того, он признался, что там воевал его племянник.

"Он живет в Германии, у него немецкий паспорт. Он с немецким паспортом поехал воевать туда. В Горловке или где-то, он мне показывал фотографии. Я узнал об этом, когда он вернулся оттуда", - рассказал российский пропагандист.

Читайте такжеГлавный кремлевский пропагандист Киселев назвал медиакорпорацию BBC "помойкой"

Также Киселев утверждает, что его племянник находился на Донбассе с сентября по декабрь. "Даже был заместителем командира взвода. Я говорю: "А чего ты туда поехал, Сережа?" Он — Сережа Киселев, сын моего старшего брата. Я говорю: "Чего ты поехал?" Он отвечает: "Я русский, я и поехал", - сообщил он.