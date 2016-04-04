Разведка установила места службы и должности российских генералов, которые воевали на Донбассе

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что ГУР МОУ продолжает целенаправленно собирать факты участия военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в военных преступлениях на временно оккупированных территориях востока Украины для дальнейшей передачи доказательной базы в установленном порядке в Международный уголовный суд, а также отслеживать их дальнейшую деятельность и перемещение после возвращения в Россию.

Информация о российских военнослужащих, которые подозреваются в совершении военных преступлений на территории Украины, регулярно передается украинской стороной странам-членам ЕС и НАТО, в т.ч. с целью расширения «санкционного» списка, подчеркнули в ведомстве.

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В управлении разведки отметили, что были установлены нынешние места прохождения службы и должности кадровых российских генералов, которые в 2014-2015 годах принимали непосредственное участие в вооруженной агрессии России против Украины на командных должностях во 2-м армейском корпусе (Луганск) ВС РФ: генерал-майор Сергей Кузовлев, который с конца 2014 г. до весны 2015 г. командовал 2-м АК, после возвращения в Россию в июле 2015 г. был назначен на должность командующего 20-й Армией (г. Воронеж) Западного ВО (г. Санкт-Петербург) ВС РФ; генерал-лейтенант Сергей Юдин, который в 2015 г. командовал 2-м АК, вернулся на должность начальника организационно-мобилизационного управления Западного ВО.

Кроме того, это генерал-майор ВС РФ Олег Цеков, который с конца 2014 г. до весны 2015 г. командовал 2-й отдельной мотострелковой бригадой (Луганск) 2 АК ВС РФ, вернулся на должность командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (н. п. Печенга, Мурманская обл.) Береговых войск Северного флота ВМФ РФ. За выполнение преступных приказов военно-политического руководства России на временно оккупированных территориях востока Украины указом президента РФ от 21 февраля 2015 г. он получил воинское звание "генерал-майор".