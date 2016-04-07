За сутки на Донбассе уничтожено 5 российских военнослужащих - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны относительно обстановки в районе проведения АТО.

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"Зафиксированы очередные потери в частях и соединениях 1-го армейского корпуса (АК) (Донецк) ВС РФ, принимающих участие в боевых столкновениях в районе Авдеевки. 6 апреля погибли пять и получили ранения девять российских военнослужащих из состава 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 5-й отдельной мотострелковой бригады (Макеевка) 1 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что наибольшая активность противника сохраняется на Донецком направлении.

"Под прикрытием минометного огня российские оккупационные войска пытаются закрепиться на более выгодных позициях вблизи промышленной зоны в Авдеевке для создания тактического преимущества над силами АТО. 5 апреля подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ заняли позиции в районе южной окраины Авдеевки (район Виноградники). Осуществляется обустройство взводного опорного пункта, усиленного двумя расчетами противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Также разведчики отметили, что с целью активизации деятельности штурмовых и диверсионно-разведывательных групп на указанном направлении в район Ясиноватой планируется переброска подразделений отдельного штурмового батальона (Донецк) и отдельного разведывательного батальона (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ.