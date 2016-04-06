В течение дня боевики значительно уменьшили количество обстрелов позиций сил АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. "В течение дня зафиксировано 15 вражеских обстрелов, что почти в три раза меньше, чем вчера", - говорится в сообщении.

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Согласно данным штаба, в направлении Авдеевки незаконные бандформирования один раз использовали минометы различного калибра одновременно со ствольной артиллерией. Всего же в районе промышленной зоны из различного оружия боевики стреляли 6 раз.

«Также на Донецком направлении вражеские мины целились по укреплениям наших позиций вблизи Невельского, а огонь из стрелкового оружия боевики вели по опорным пунктам в районах Шахты Бутовка, Луганского, Невельского и Опытного. Кроме того, на Мариупольском направлении наемники по одному разу использовали минометы против украинских воинов в Красногоровке и Широкино», - отмечается в сообщении.

«Рубеж обороны в Марьинке, как и раньше, обстреливали вражеские снайперы. За указанный период силами АТО огонь не открывался», - добавили в пресс-центре.