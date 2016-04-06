Уполномоченный Порошенко по Донбассу рассказала, как боевики шантажируют Украину пленными

Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам мирного урегулирования на Донбассе, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко написала в Facebook после заседания группы сегодня в Минске.

"Несмотря на всю сюрреалистичность происходящего, мы стремимся разблокировать процесс освобождения, и предложили ОРДЛО освободить как минимум 10 украинцев, которые больше года удерживаются в плену. Но пока что боевики занимают деструктивную позицию и шантажируют Украину требованием амнистии в обмен на освобождение...", - подчеркнула Геращенко.

"Мы в очередной раз передали ОБСЕ и другой стороне списки удерживаемых боевиками заложников (114 граждан, это гражданские и военные, которые содержатся только на оккупированных территориях, этот список не включает политзаключенных в РФ). И списки пропавших без вести (684 гражданских и военных). И эти наши запросы в очередной раз остались без ответа...", - заявила Геращенко.

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По ее словам, она за год вместе с Виктором Медведчуком направила 58 запросов относительно украинских граждан. На эти запросы поступило только 7 ответов, в которых нет информации по поводу того, где и за что удерживают украинцев.

Как заявила Геращенко: "А относительно списка пропавших без вести и таких, которых требуют ОРДЛО, то для вашего понимания, кого же часто требуют освободить? Например, женщину, задержанную с сумкой тротила в киевском метро. Это признание, что на оккупированных территориях работают лагеря по подготовке террористов?".

"А кого подают в своих списках пропавших без вести представители боевиков с требованием от Украины найти? Например, там есть такие требования: Китай, Питон, Вог, Стукач... Это кликухи или фамилии? Потому что имени, отчества там нет, как и года рождения и другой информации, необходимой для поиска человека. Откровенное издевательство, которое характеризует отношение ОРДЛО к трагедиям простых людей, которые пропали или погибли в этой развязанной против Украины войне. Пренебрежение моралью и минимальным сочувствием к судьбам простых людей", - подчеркнула Геращенко.