Боевики обстреляли из минометов позиции украинских бойцов под Широкино
03:19, 06 апреля 2016Война
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Боевики обстреляли позиции бойцов морской пехоты в районе Широкино под Мариуполем.
Потерь среди морпехов нет / facebook.com/Стас Кухарчук
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на военных.
По словам бойцов обстрел начался около 22:00 вторника, 5 апреля. Террористы использовали 120-миллиметровые минометы.
Украинские бойцы сумели отразить атаку, используя вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди морпехов нет.
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Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки контролируемые Россией боевики осуществили 40 обстрелов украинских позиций на Донбассе.
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