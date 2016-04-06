​Боевики обстреляли из минометов позиции украинских бойцов под Широкино

Боевики обстреляли позиции бойцов морской пехоты в районе Широкино под Мариуполем.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на военных. По словам бойцов обстрел начался около 22:00 вторника, 5 апреля. Террористы использовали 120-миллиметровые минометы. Украинские бойцы сумели отразить атаку, используя вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди морпехов нет. Читайте такжеУ Широкино уничтожен российский морской пехотинец, еще трое ранены - разведка Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки контролируемые Россией боевики осуществили 40 обстрелов украинских позиций на Донбассе.

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