За сутки боевики увеличили количество обстрелов сил АТО

б этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook. "Сегодня пророссийские бандформирования не прекращали обстреливать украинских защитников на востоке Украины и осуществили 40 обстрелов. Стоит отметить, что вчера на это время случаев применения оружия против сил АТО было 35", - говорится в сообщении.

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Так, с самого утра в направлении украинских позиций в районе Авдеевки, что на Донецком направлении, пророссийские наемники вели массированные огневые удары из минометов разных калибров.

Кроме того, враг использовал огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

"В течение нескольких часов на опорных пунктах АТО сил было горячо. Запрещенное Минскими договоренностями вооружение незаконные вооруженные формирования также применяли в районах Луганского, Зайцево и Опытного. Следует заметить, что мины большого калибра со стороны Минерального противник цинично направлял в направлении проживания местного населения", - отмечается в сообщении.

На Мариупольском направлении боевики использовали минометы калибра 82 мм вблизи Лебединского, а укрепления украинских воинов в Марьинке, Новотроицком и Водяном были обстреляны из гранатометов, пулеметов большого калибра и стрелкового оружия.

"С целью противодействия врагу военнослужащие Вооруженных сил Украины 7 раз открывали ответный огонь, обороняя свои опорные пункты в районе Авдеевки и Лебединского", - отмечается в сообщении.