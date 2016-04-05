Боевики "ДНР" нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки

12:16, 05 апреля 2016
Война
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Боевики бандформирований "ДНР" нанесли артиллерийский удар по жилому сектору Авдеевки. На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

авдеевка / facebook.com/ato.news

Об этом в Facebook сообщил руководитель Донецкого областного управления Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он пишет: «Авдеевка. 10.30. Боевики бандформирований «ДНР» нанесли артиллерийский удар по жилому сектору. Район переулка Нахимова. Дом 9 - частичное повреждение».

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Он заявляет, что на месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции. «Информация о пострадавших уточняется», - отметил Аброськин.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО активность российско-террористических группировок резко возросла. В течение минувших суток боевики 61 раз нарушали режим прекращения огня, что наполовину больше по сравнению с предыдущими сутками.

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