В районе Гранитного боевики штурмовали позиции сил АТО - штаб

В зоне проведения антитеррористической операции активность российско-террористических группировок резко возросла. В течение минувших суток боевики 61 раз нарушали режим прекращения огня, что наполовину больше по сравнению с сутками ранее.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

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"Используя минометы разных калибров российские наемники нанесли огневые удары по позициям наших сил почти вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении боевики целились 4 раза в защитников Авдеевки, 3 раза в направлении Новгородского и два - по Зайцевому. На линии фронта сохраняется тенденция применения боевиками большой интенсивности огня. Для этого противник использует разные виды оружия одновременно: минометы, пулеметы большого калибра, гранатометы, работу снайперов.

"Враг наращивает свои усилия и на Мариупольском направлении, применяя при этом оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, обстрелов из минометов калибра 120 мм подверглись наши позиции вблизи Талаковки, а из минометов калибра 82 мм - около Широкиного", - заявили в штабе.

Отмечается, что на этом же направлении в районе Гранитного бандиты попытались взять штурмом одну из позиций сил АТО. Для отражения и предотвращения проникновения противника на опорный пункт личным составом был открыт сосредоточенный огонь из пулеметов и стрелкового оружия. Это заставило диверсионно-разведывательную группу отступить.

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На Луганщине тоже было неспокойно. Вражеские минометы били по украинским позициям у Новозвановки.

В штабе подчеркнули, что ситуация безопасности на Донбассе приобретает тенденцию обострения, но силы АТО готовы к резким изменениям обстановки и надежно удерживают свои рубежи обороны.