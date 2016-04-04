В ОБСЕ призвали стороны конфликта на Донбассе активизировать усилия по проведению разминирования территорий

Как говорится в заявлении миссии ОБСЕ в Facebook, неразорвавшиеся мины и боеприпасы продолжают представлять опасность для мирного населения на востоке Украины.

"Сегодня, в Международный день информирования о минной опасности и помощи в разминировании, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) в Украине призывает стороны усилить свои усилия по проведению разминирования, а также обозначения, ограждения и подготовки карт заминированных участков для защиты гражданского населения", - говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается, что пока члены миссии наблюдали лишь отдельные попытки сторон в выполнении этого задания.

Как сообщал УНИАН, 2 марта специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявлял, что вооруженные силы всех сторон на Донбассе должны до 31 марта обеспечить обозначение и ограждение 12 районов для разминирования.