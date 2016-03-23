В США удивлены, что Украина пускает российских наблюдателей ОБСЕ на свою территорию после вторжения РФ

Об этом он сообщил в Twitter во время общения с пользователями социальной сети.

"Учитывая вторжение РФ, поразительно, что Украина разрешает россиянам служить наравне с другими наблюдателями", - заявил Бэер.

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Как отметил посол, в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине работают мультинациональные команды, руководители которых проверяют отчёты - контроль качества и обеспечение надёжности.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года миссия ОБСЕ заявляла о 36 наблюдателях из Российской Федерации, которые работают в составе СММ в Украине.

Напомним, что российская сторона в Совместном центре координации и контроля в свою очередь не предоставила миссии ОБСЕ ответа по плану выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 2 марта, о противоминной деятельности и запрете учений с боевой стрельбой на Донбассе.

2 марта Трехсторонняя контактная группа подписала в Минске соглашение о прекращении учений в 30 км от линии соприкосновения.

Кроме того, группа согласовала технические аспекты разминирования на 12 участках на Донбассе. В документе расписаны все аспекты работы по разминированию, включая ограждения и маркировку территорий, пораженных минами в непосредственной близости от контрольно-пропускных пунктов.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что вооруженные силы и формирования всех сторон на Донбассе должны до 31 марта обеспечить обозначение и ограждение 12 районов для разминирования.