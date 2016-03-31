Минобороны показало мотивирующие видео с призывами пополнять ряды контрактников в ВСУ

"Все мы хотим мира, но не ценой поражения. Побеждать себя, побеждать природу, побеждать врага - это моя работа", - рассказывает в видео один из офицеров профессиональной украинской армии.

Вооруженные Силы Украины приглашают на службу по контракту! Вооруженные Силы Украины приглашают на службу по контракту! Майор Евгений Межевікін - киборг "Адам", Герой Украины: bit.ly/1WKRCA7Безкоштовна горячая линия: 0 800 50 00 51Додаткова информация относительно службы по контракту в Вооруженных Силах Украины: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/iF1MCOsNgIs Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 24 марта 2016 г.

В ролике призывают защитить мир, подписав контракт с ВСУ.

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В следующей видеозаписи Минобороны призывает пополнять ряды артиллерийских войск по контракту.

Артиллерия: ВСУ приглашают на службу по контракту! Артиллерия: ВСУ приглашают на службу по контракту!Бесплатная горячая линия: 0 800 50 00 51Додаткова информация относительно службы по контракту в Вооруженных Силах Украины: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/4PxKVmGxA2Q Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 23 марта 2016 г.

"Научился управлять большой машиной, обрел новые навыки, проверил себя на прочность, увидел мир, научился летать, теперь я готов к любой миссии", - рассказывает в ролике десантник.

Десант: ВСУ приглашают на службу по контракту! Десант: ВСУ приглашают на службу по контракту!Бесплатная горячая линия: 0 800 50 00 51Додаткова информация относительно службы по контракту в Вооруженных Силах Украины: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/ohB9RS_073g Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 22 марта 2016 г.

В Силы специальных операций приглашают мужчин от 18 до 40 лет, контракт предлагают от 6 месяцев.

Силы специальных операций ВСУ приглашают на службу по контрак... Силы специальных операций: Вооруженные Силы Украины приглашают на службу по контракту! Бесплатная горячая линия: 0 800 50 00 51Додаткова информация относительно службы в ССО: (094) 440-31-38, joinsof@mil.gov.ua, www.mil.gov.ua/sso.htmlСлужба по контракту в Вооруженных Силах Украины: www.mil.gov.ua/contractВідео на YouTube: youtu.be/48nAUKI3x2s Опубликовано Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 21 марта 2016 г.

Напомним, ранее министр обороны Полторак заявлял, что с начала этого года на службу в Вооруженные силы Украины зачислили уже 18 тысяч контрактников. "Благодаря проведенной работе и повышению денежного обеспечения, я могу доложить, с начала этого года мы набрали уже 18 тысяч контрактников. В то время, когда в прошлом году в войска в месяц приходили по 200-300", - сказал он.