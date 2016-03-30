В армию с начала года зачислили уже 18 тысяч контрактников - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании правительства министр обороны Степан Полторак.

"Благодаря проведенной работе и повышению денежного обеспечения, я могу доложить, с начала этого года мы набрали уже 18 тысяч контрактников. В то время когда в прошлом году в войско в месяц приходили по 200-300", - сказал Полторак.

По его словам, сейчас динамика не меняется.

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Вместе с тем, по словам министра, преимущество предоставляется тем, кто уже имеет боевой опыт.

"И в принципе это дало нам возможность выполнить указ президента о демобилизации. У нас сейчас в апреле планируется 4-я волна демобилизации - 45 тысяч военнослужащих", - сказал Полторак.

"На этот момент мы уже уволили 6 тысяч военнослужащих, за первые 10 дней мы планируем уволить 18 тысяч военнослужащих, и в целом мы планируем завершить демобилизацию до конца апреля", - уточнил министр.