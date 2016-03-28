На Донбассе российский офицер подорвал себя гранатой – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Несмотря на многочисленные проверки командованием 1-го АК ВС РФ, остается низким уровень воинской дисциплины и морально-психологическое состояние российских военнослужащих 9-го ошмсп мп (отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты). 27 марта во время дежурства на узле связи подорвал себя гранатой и погиб в результате полученных ранений офицер подразделения связи 9-го ошмсп мп старший лейтенант ВС РФ Пулянцев Сергей Викторович, 1987 г. р.", - сообщает украинская разведка.

Читайте такжеРоссийский офицер подорвал себя гранатой в Новоазовске – разведка

В сообщении также отмечается, что 26 марта дезертировали два российских военнослужащих минометной батареи полка, "страдавшие от внеуставных отношений со стороны командира минометной батареи 9-й ошмсп мп лейтенанта ВС РФ Литвинова Константина Игоревича".