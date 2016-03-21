Российские военные на Донбассе убивают дезертиров – разведка
13:25, 21 марта 2016Война
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В Авдеевке дезертировали семеро российских военнослужащих, и одного из них убил российский офицер при попытке сдаться в плен силам АТО.
REUTERS
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"19 марта из района промышленной зоны Авдеевка дезертировали семеро военнослужащих 11 омсп (Макеевка). При попытке сдаться в плен силам АТО один из дезертиров был убит российским офицером", - сообщает разведка.
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В связи со значительными потерями и опасностью участия в боевых действиях наступательного характера продолжает падать уровень морально-психологического состояния российских военнослужащих 1 АК ВС РФ, которые находятся на передовых позициях, отмечают разведчики.
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