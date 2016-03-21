Российские военные на Донбассе убивают дезертиров – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"19 марта из района промышленной зоны Авдеевка дезертировали семеро военнослужащих 11 омсп (Макеевка). При попытке сдаться в плен силам АТО один из дезертиров был убит российским офицером", - сообщает разведка.

Читайте такжеЗа два дня на Донбассе погибло 6 российских военных, еще 11 ранены – разведка

В связи со значительными потерями и опасностью участия в боевых действиях наступательного характера продолжает падать уровень морально-психологического состояния российских военнослужащих 1 АК ВС РФ, которые находятся на передовых позициях, отмечают разведчики.