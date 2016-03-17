В Макеевке оккупанты распиливают коксохимический завод

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным ГУР, «с 14 марта ц.г. в г. Макеевка продолжается демонтаж и вывоз на территорию России производственных мощностей ПАО “Ясиновский коксохимический завод”».

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Также разведка сообщает, что 16 марта «у н.п. Докучаевск российские военнослужащие из состава 5 омсбр (Донецк) демонтировали холодильное оборудование и реализовали его как металлолом».