Авдеевский коксохим подвергся массированному обстрелу - Метинвест

Об этом сообщила пресс-служба группы.

"Десятки снарядов разорвались по всей территории завода", - отметила пресс-служба «Метинвеста».

В результате обстрела были повреждены углеподготовительный цех и цех сероочистки, существенный урон нанесён железнодорожному цеху предприятия.

"В настоящий момент приостановлена выдача кокса на двух батареях коксового цеха №1. Работники завода устраняют последствия обстрела", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеБудни Авдеевского коксохимического завода (фоторепортаж)При этом "Метинвест" сообщил, что жертв среди работников нет.

Как сообщал УНИАН, начиная с июля 2014 года Авдеевский коксохимический завод работает с перебоями, связанными с повреждением линий электропередач и постоянными обстрелами предприятия. За это время на территории предприятия разорвалось более 300 снарядов. Семь сотрудников завода погибли.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

"Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.