Обстрел Авдеевки: боевики неоднократно применяли минометы, гаубицы и ствольную артиллерию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге.

"Наиболее сложная ситуация по-прежнему остается в Авдеевке. Враг неоднократно применил минометы, а также ствольную артиллерию, гаубицы калибром 122 мм. Обстрелы продолжались целый день и утихли только к вечеру. Причем огонь ведется сразу с трех направлений, в том числе из Ясиноватой (с востока), Яковлевки (с востока)", - сказал Лысенко, отметив, что боевики держат свое тяжелое вооружение по-прежнему в жилых кварталах.

На Донецком направлении, по его информации, вчера было относительно спокойно на Светлодарской дуге – противник открывал огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия и гранатометов.

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"В то же время в Зайцево продолжаются мощные минометные обстрелы позиций сил АТО - противник активизировался сразу после захода солнца и вел огонь из минометов калибром и 82 мм и 120 мм. Под огонь попали украинские позиции в Майорске, Новгородском и Верхнеторецком", - сообщил Лысенко.

Также неспокойно было в Песках и Красногоровке – там боевики совершают минометные обстрелы.

"В Опытном наши войска попали под снайперский огонь", - добавил Лысенко.

"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 38 обстрелов, каждый второй из тяжелого вооружения", - подчеркнул Лысенко.

Он также сообщил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки враг нарушал режим тишины в Новотошковском - был открыт огонь из миномета по позициям украинских военных.

На Мариупольском направлении противник осуществил несколько обстрелов по позициям сил АТО в Марьинке. В частности, под обстрел попал и контрольно-пропускной пункт въезда-выезда. "Всего на Мариупольском направлении враг 5 раз открывал огонь", - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.