Обстрел Авдеевки: боевики неоднократно применяли минометы, гаубицы и ствольную артиллерию
Боевики в минувшие сутки продолжали мощный обстрел Авдеевки Донецкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге.
"Наиболее сложная ситуация по-прежнему остается в Авдеевке. Враг неоднократно применил минометы, а также ствольную артиллерию, гаубицы калибром 122 мм. Обстрелы продолжались целый день и утихли только к вечеру. Причем огонь ведется сразу с трех направлений, в том числе из Ясиноватой (с востока), Яковлевки (с востока)", - сказал Лысенко, отметив, что боевики держат свое тяжелое вооружение по-прежнему в жилых кварталах.
На Донецком направлении, по его информации, вчера было относительно спокойно на Светлодарской дуге – противник открывал огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия и гранатометов.
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"В то же время в Зайцево продолжаются мощные минометные обстрелы позиций сил АТО - противник активизировался сразу после захода солнца и вел огонь из минометов калибром и 82 мм и 120 мм. Под огонь попали украинские позиции в Майорске, Новгородском и Верхнеторецком", - сообщил Лысенко.
Также неспокойно было в Песках и Красногоровке – там боевики совершают минометные обстрелы.
"В Опытном наши войска попали под снайперский огонь", - добавил Лысенко.
"Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 38 обстрелов, каждый второй из тяжелого вооружения", - подчеркнул Лысенко.
Он также сообщил, что на Луганском направлении за прошедшие сутки враг нарушал режим тишины в Новотошковском - был открыт огонь из миномета по позициям украинских военных.
На Мариупольском направлении противник осуществил несколько обстрелов по позициям сил АТО в Марьинке. В частности, под обстрел попал и контрольно-пропускной пункт въезда-выезда. "Всего на Мариупольском направлении враг 5 раз открывал огонь", - сообщил Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.