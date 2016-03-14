За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий, еще один ранен

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате боевых действий мы потеряли одного украинского воина, еще один был ранен», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один из украинских военнослужащих не погиб, однако семь получили ранения.