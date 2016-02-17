Боевики ведут обстрел почти на всех участках вдоль линии разграничения в Донецкой области – Тымчук

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«Особая активность со стороны террористов на протяжении последних двух суток наблюдается в районе Донецка. Интенсивные обстрелы – в районе Красногоровки и Марьинки, где наблюдаются постоянные миномётные обстрелы из 120-мм и 82-мм миномётов и гранатометов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе Старомихайловки оперирует бронегруппа боевиков из 4-х ББМ (применяется штатное оружие – крупнокалиберные пулеметы и 30-мм автоматические пушки), из этого же района террористы применили РСЗО БМ-21 «Град»; со стороны Трудовских, с замаскированной позиции открывал огонь танк боевиков.

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По данным «ИС», на участках от Марьинки до Зайцево боевики активно используют гранатомёты, стрелковое вооружение, миномёты. В районе Зайцево-Жованка террористы нанесли удары из ствольной артиллерии (2 ед. 122-мм гаубиц Д-30А) с позиции восточнее улицы Бучмы (Зайцево) в районе посадки по позициям сил АТО в северной части Зайцево и по частному сектору. Из 120-мм и 82-мм миномётов наносились удары по опорному пункту южнее Майорска, несколько огневых ударов зафиксировано восточнее и на окраине этого населенного пункта.

Также из 82-мм минометов боевики нанесли удары по двум опорным пунктам северо-восточнее и восточнее Ломакино, а также по позициям сил АТО восточнее Гнутово. Огонь велся со стороны Коминтерново (юго-западная окраина) и позиций западнее Заиченко»,

Кроме того, пулемёты и 82-мм миномёты 2Б9 «Василёк» террористы применяли в районе Широкино. Отмечено применение боевиками зенитных установок ЗУ-23-2 со стороны Саханки.

«В районе Гранитного с позиций севернее взорванного моста через Кальмиус боевики открывали огонь из 82-мм миномётов по опорному пункту на северо-запад от посёлка. С этого же направления боевики вели огонь из пулемётов и АГС-17. В районе Трехизбенки боевиками велся огонь из 82-мм минометов», - добавили в «ИС».