За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли силы АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра АТО состоянию на 6:00 7 марта.

"В течение прошлых суток враг 38 раз открывал огонь по нашим опорным пунктам. Только в районе Авдеевки террористы с 18:00 и до полуночи совершили 7 прицельных минометных обстрелов украинских позиций, выпустив при этом 80 мин", - сказано в сообщении.

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Минометным огнем боевики пытались поразить и укрепления вблизи Песков, Опытного и Луганского.

Из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов они вели огонь по опорным пунктам АТО сил в районе Зайцево, Луганского, Песков и Новгородского.

Также из стрелкового оружия были обстреляны украинские позиции в Марьинке и Широкино.

Неприцельный огонь из пулеметов и гранатометов боевики вели по опорным пунктам АТО сил вблизи Невельского, шахты "Бутовка-Донецкая", Троицкого и Майорска.

"С полуночи активность противника снизилась. Зафиксирован прицельный обстрел из пулемета в районе Гранитного", - добавляют в штабе АТО.