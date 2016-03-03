За сутки в зоне АТО один военный погиб, еще один получил ранения

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий один наш военный погиб, еще один получил ранение", - сказал Александр Мотузяник.

Он уточнил, что украинский военный погиб от пули вражеского снайпера на Луганщине во время патрулирования берега вдоль реки Северский Донец.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки погибли трое украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.