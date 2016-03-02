За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, еще 14 получили ранения
За минувшие сутки в зоне проведения АТО погибли трое украинских военнослужащих, еще 14 получили ранения.
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки в районе проведения АТО трое военнослужащих погибли и еще 14 получили ранения", - сказал он.
Андрей Лысенко отметил, что трое военных погибли в результате вчерашнего подрыва автомобиля в Луганской области. Среди 14 раненых трое – члены мобильной группы, которая была обстреляна в районе Трехизбенки; двое раненых – из автомобиля, который подорвался в Луганской области; шестеро получили ранения в Артемово в результате подрыва взрывного устройства; один – в Марьинке в результате взрыва гранаты из РПГ; в Славном один украинский военный был ранен в результате снайперского обстрела, еще один – в Чамарлыке вследствие взрыва минометной мины.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения.