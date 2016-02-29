За сутки в зоне АТО погибших и раненых среди украинских военных нет

13:03, 29 февраля 2016
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших или раненых среди украинских военных нет.

Фото УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, пророссийские боевики за минувшие сутки 71 раз обстреляли позиции украинских войск.

Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных не было, ранения получил один боец.

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