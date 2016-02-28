Сутки в зоне АТО прошли без потерь: ранен один украинский военный

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеВ лесу возле Станицы Луганской на растяжке подорвались трое мирных жителей, один погиб – ОВГА

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский воин не погиб, но один получил ранения. Это произошло возле Марьинки вследствие взрыва", - сказал Лысенко.

По его словам, вчера на Луганском направлении боевики совершили неприцельный обстрел контрольного пункта "Золотое" из 82-мм миномета, пытаясь спровоцировать ответный огонь.

На Донецком направлении бандформирования активно применяли 82-мм и 120-мм минометы вблизи Красногоровки. Обстрелы велись из поселка Старомихайловка, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Кроме того, неспокойно было в районе Донецкого аэропорта.

Боевики использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы возле поселка Пески, Авдеевка и Опытное. Также в районе Песков зафиксировано два снайперских обстрела, а по позициям возле Опытного террористы выпустили две мины из 82-мм миномета, сообщил Лысенко.

В то же время боевики продолжают совершать провокации в окрестностях Горловки. Возле Троицкого, Майорска и Зайцево, боевики применили стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы. Также в районе поселка Луганское боевики трижды применили гранатометы и осуществили обстрел из крупнокалиберного пулемета.

Читайте такжеПровокации боевиков и режимы "тишины" в зоне АТО: В СЦКК подбили недельные итоги

На Мариупольском направлении незаконные вооруженные формирования устроили минометный обстрел позиций сил АТО неподалеку Чермалыка. Также неспокойно было близ Марьинки – там зафиксированы провокации с применением гранатометов и два снайперских обстрела. Еще одна провокация произошла возле Водяного, отметил спикер АП.