Боевики обстреляли военных из минометов в Красногоровке, Чермалике и возле Крымского

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

Отмечается, что «в течение сегодняшнего дня пророссийские боевики 24 раза обстреляли позиции сил АТО. Кроме гранатометов и стрелкового оружия, противник все чаще применяет по нашим укреплениям минометы».

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«Четыре раза оккупанты открывали минометный огонь по опорным пунктам украинских Вооруженных Сил в районе Красногоровки, - сообщает пресс-центр отмечает, что «из минометов калибра 82 мм террористы обстреляли наши позиции возле Чермалыка, а в районе Крымского враг применил 120-миллиметровый миномет и гранатометы».

«Из стрелкового оружия и гранатометов различных систем кремлевские наемники открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины в Песках, Опытном, Марьинке, Новгородском и Верхнеторецком», - подчеркивается в сообщении пресс-центра.