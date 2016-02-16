За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, семерых ранили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных погибли и еще семеро получили ранения", - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения АТО ситуация существенно обострилась: ежесуточно НВФ увеличивают количество обстрелов, все чаще применяя минометы.