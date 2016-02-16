За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, семерых ранили
13:00, 16 февраля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военных, еще семеро получили ранения.
В зоне АТО погибли трое украинских защитников / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий трое украинских военных погибли и еще семеро получили ранения", - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, в районе проведения АТО ситуация существенно обострилась: ежесуточно НВФ увеличивают количество обстрелов, все чаще применяя минометы.
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