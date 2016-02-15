Люди на оккупированной части Донбасса возмущены обстрелами боевиками пунктов пропуска - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей постоянно растет возмущение местного населения присутствием и действиями российских захватчиков. В адрес оккупантов звучат обвинения в умышленных обстрелах пунктов пропуска через линию соприкосновения", - отметил спикер.

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Он также сообщил, что по информации украинской разведки, в российской власти заканчиваются деньги для выплат тем своим военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях на востоке Украины.

"Военные Вооруженных сил Российской Федерации, включенные в состав так называемой третьей отдельной мотострелковой бригады бандформирования "ДНР", выразили открытое неповиновение за невыплату денег", - сказал Лысенко.