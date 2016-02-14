В зоне АТО террористы сегодня 39 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам – штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook в сводке по состоянию на 18.00.

"Выполняя очередной преступный приказ своих кремлевских кураторов, члены незаконных вооруженных формирований все интенсивнее используют при обстреле наших позиций минометы калибра 120 и 82 мм", - добавили в штабе.

Под минометный огонь врага попали украинские опорные пункты в Красногоровке, Талаковке и Зайцевому. Кроме того, в Красногоровке боевики применили крупнокалиберные пулеметы и БМП.

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Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины в Новотроицком, Марьинке, Авдеевке, Новгородском, Опытном, Песках и на шахте Бутовка.

Опорные пункты сил АТО в Луганском противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ракетного комплекса.

На Мариупольском направлении, неподалеку от Гнутового произошло боевое столкновение. Здесь боевики применяли минометы и стрелковое оружие, добавили в штабе АТО.