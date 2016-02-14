За сутки в зоне АТО ранены 7 украинских военных
13:25, 14 февраля 2016Война
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На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, 7 получили ранения.
За сутки в зоны АТО поранены 7 украънських выйськових \ Фото УНИАН
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Читайте такжеВ районе Марьинки в результате обстрелов ранены 5 украинских военных"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, семеро получили ранения", - сказал Александр Мотузяник.
Он уточнил, что двое бойцов получили осколочные ранения близ Марьинки, один военный был ранен также осколками возле Верхнетроицкого, 1 - от пулевого выстрела под Зайцевым, 1 - от осколков, еще двое ранены в результате обстрела из минометов.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО результате обстрелов боевиками ранены два украинских военнослужащих, погибших не было.
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