За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных - Лысенко
13:05, 12 февраля 2016Война
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Погибших среди украинских военнослужащих нет.
В результате обстрелов боевиками ранены двое военных / Фото УНИАН
В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции в результате обстрелов боевиками ранены двое украинских военнослужащих, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток пророссийские боевики 53 раза открывали огонь по позициям сил АТО.
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