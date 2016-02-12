За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое военных - Лысенко

В течение минувших суток в зоне проведения Антитеррористической операции в результате обстрелов боевиками ранены двое украинских военнослужащих, погибших нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, на протяжении минувших суток пророссийские боевики 53 раза открывали огонь по позициям сил АТО.